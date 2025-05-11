EMERGÈNCIES
Un incendi calcina una nau i maquinària agrícola a la Segarra
Els Bombers van activar vuit dotacions i l’autoescala al nucli de Vicfred
Un aparatós incendi va calcinar ahir al matí una nau i maquinària i material agrícola en una explotació ramadera a Vicfred, a Sant Guim de la Plana. En el dispositiu d’extinció van treballar nou dotacions dels Bombers de la Generalitat. Els efectius van tardar més de dos hores a extingir-lo.
L’incendi es va declarar, per causes desconegudes, a les 9.50 hores en una explotació ramadera de porcí situada al costat de la carretera que creua el poble. Fins al lloc van acudir nou dotacions dels Bombers –una d’aquestes, l’autoescala– de diferents parcs de la zona com Guissona i Tàrrega i patrulles dels Mossos d’Esquadra, que durant uns minuts van tallar la carretera al trànsit.
El foc va calcinar un tractor, un carretó telescòpic, una empacadora i material agrícola de l’interior d’una nau, que va quedar greument danyada. Una altra nau també va quedar afectada i els efectius van evitar que el foc es propagués a un tercer magatzem i a les granges de porcs més properes. A les 12.26 hores el van donar per extingit. Tanmateix, el dispositiu es va mantenir fins a primera hora de la tarda per refredar l’immoble i evitar que el foc es revifés. També es va treure una de les màquines per rebaixar la temperatura. A les 16.00 hores van donar el foc per extingit.