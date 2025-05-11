El mal temps no frena la Skyrace de Vilamur, amb rècord d’inscrits
Vilamur multiplica per més de cinc vegades la població amb més de 500 corredors
Vilamur, al municipi de Soriguera, viu aquest cap de setmana una jornada històrica al multiplicar diverses vegades la seua població habitual gràcies a la celebració de la Skyrace Pic de l’Orri, una cursa de muntanya que va reunir més de 500 participants repartits en tres categories. L’esdeveniment, que ja és una cita consolidada al calendari esportiu del Pirineu, va servir per posar en relleu el privilegiat entorn natural i paisatgístic de la zona, amb el Pic de l’Orri com a sostre de la prova i la vall de Siarb i la serra de Freixa com a enclavaments destacats del recorregut.
L’entramat de camins va oferir als corredors i visitants una experiència única en plena naturalesa. Més enllà de l’aspecte esportiu, la Skyrace Pic de l’Orri suposa també un important impacte econòmic per a Soriguera i els municipis veïns, dinamitzant l’hostaleria i els serveis locals durant tot el cap de setmana. En la prova reina, de 50 quilòmetres, van participar 130 atletes. El guanyador masculí va ser Martí Lázaro Cordero, que va completar el recorregut en 5 hores, 6 minuts i 44 segons, mentre que a la categoria femenina la vencedora va ser Raquel Picón Hernández, amb un temps de 6 hores, 38 minuts i 52 segons. A causa del mal temps a les cotes més altes, amb temperatures pròximes a zero a alguns punts del Pirineu, l’organització es va veure obligada a retallar el recorregut principal a la zona de l’estació de Port Ainé.
La Skyrace Pic de l’Orri va repartir premis per un valor de 4.200 euros en metàl·lic, a més d’experiències vinculades al territori i a empreses locals, reforçant així el seu compromís amb el desenvolupament econòmic i social del Pallars Sobirà.
A més, paral·lelament a les curses, es van organitzar activitats per a totes les edats, com la proposta d’educació ambiental Explora el Parc i visites al despoblat de Santa Creu de Llagunes.