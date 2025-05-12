“Colons invasors, parasítics, alienígenes, fills d’una gossa sarnosa”, les polèmiques declaracions d’un alcalde de Lleida
Dante Pérez, l'edil de Gimenells, invita a fer-ne una lliure interpretació
L’alcalde de Gimenells i el Pla de la Font, Dante Pérez, ha generat debat arran de la publicació de la seua salutació en el programa de la festa major de Sant Isidre, que comença aquesta setmana. El text, que reflexiona sobre l’agricultura i la història del municipi, inclou una diferenciació entre dos tipus de “colons”.
En concret, fa referència als “colons agraris, naturals, nacionals, autòctons, bons, com els primers pobladors de Gimenells”, que remarca que són “espanyols tots”, i els “colons aliens, invasors, parasítics, alienígenes, fills d’una gossa sarnosa, ells i els seus sipais”.
En l’escrit, l’alcal·de afirma que, “als primers, cal honrar-los sempre, i què millor que fer-ho reivindicant-los en el marc d’unes festes de Sant Isidre, que ho són en el seu honor; als segons només es pot combatre’ls i expulsar-los, sempre i de tot arreu, per pura supervivència”. A més, conclou que “la diferenciació entre uns i d’altres és fàcil, senzilla, i per a tota la família”.
El text ha suscitat interpretacions diverses entre els veïns, alguns dels quals consideren que pot donar lloc a malentesos o ser malinterpretat. Preguntat pel significat de les seues paraules, Dante Pérez va respondre a SEGRE que “cadascun ho interpreti com vulgui”. Pérez no milita des del 2023 en cap partit després de donar-se de baixa del Partit Popular (PP ) aquell any.
