Dante Pérez la fa grossa a X

L’alcalde de Gimenells, Dante Pérez, torna a estar a l’ull de l’huracà. Va ser notícia per deixar el PSC per militar al PP i després de trencar amb aquest partit continua donant de què parlar. Va ser notícia per assegurar que hi havia un pla per substituir la raça blanca en algunes zones d’Europa o per fer mofa de la discapacitat de Pablo Echenique.

Ahir va estar molt actiu en el seu compte de la xarxa social X: “Alguns em pregunten si no vaig veure abans la deriva del PP, i certament, no. El PP va passar del mai més als pactes amb el separatisme, abans del 23 J, a xupar-se-la a Puigdemont l’endemà de les eleccions” o “No m’agraden gaires coses de Vox, però m’alegro que per fi hagin declarat la guerra al traïdor PP”.

Alguns em pregunten si no vaig veure abans la deriva del PP, i certament no. El PP va passar del "mai més" als pactes amb el separatisme, abans del 23J, a llepar|xuclar-la-hi a Puigdemont l’endemà de les eleccions. — Dante Pérez Berenguer ♰ (@danteperezberen) July 17, 2024

No m’agraden gaires coses de Vox, però m’alegro que per fi hagin declarat la guerra al traïdor PP. https://t.co/qxB193NXzK — Dante Pérez Berenguer ♰ (@danteperezberen) July 17, 2024

En alguns grups de WhatsApp es preguntaven si era un compte fake. I no.