Desmunten la campana 1747 de Granyena de Segarra per restaurar-la
L'emblemàtic element, amb un pes aproximat de mitja tona, porta en desús des del 1941 per causa d'una esquerda provocada pel gel
La campana històrica de l'església de Granyena de Segarra, datada del 1747, ha iniciat aquest dimarts el seu procés de restauració amb els treballs de desmuntatge. L'operació marca l'inici d'un projecte per recuperar aquest patrimoni sonor de més de 275 anys d'antiguitat, que porta vuit dècades en silenci degut a una esquerda.
Els treballs han començat a primera hora del matí amb el desmuntatge i descens de l'antiga campana, que té un pes considerable d'aproximadament mitja tona. Segons el pla establert, el procés continuarà amb el transport de la peça fins al taller especialitzat, on es realitzarà la complexa soldadura del bronze i la rehabilitació completa del capçal. Un cop finalitzada la intervenció, la campana serà retornada i instal·lada novament al seu emplaçament original.
Vídeo: Laia Pedrós
Vuit dècades en silenci
La campana de Granyena de Segarra ha estat en desús des de l'any 1941, quan es va esquerdar a causa de les baixes temperatures i l'efecte del gel sobre el metall. Aquesta restauració representa una oportunitat única per recuperar un element patrimonial significatiu per a la població de la Segarra, que aviat podria tornar a escoltar el repic d'aquest testimoni sonor del segle XVIII.