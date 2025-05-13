POLÍTICA
L’oposició d’Almacelles impedeix arxivar el projecte del port sec
El ple d’Almacelles va rebutjar ahir arxivar el projecte d’un port sec de mercaderies, una petició dels regants per permetre la modernització del regadiu. La proposta es va desestimar amb els vots en contra de Junts, que va reclamar no descartar el projecte, del PSC, que va dir apreciar deficiències a l’expedient, i del grup dels comuns. Sumen 8 dels 13 edils del consistori davant els 5 del govern en minoria de Pacte Local (PL) i ERC.
Els vots en contra de l’oposició van rebutjar també la proposta d’un conveni per elaborar un pla de seguretat viària, així com modificacions pressupostàries, a l’espera del pressupost del 2025 que encara no ha iniciat la seua tramitació.
Va ser un ple tens, en el qual l’alcalde, Joan Bosch, va retirar la paraula a edils dels comuns i PSC al valorar que excedien el límit de temps en les intervencions. La regidora socialista Estibaliz Torres va qüestionar que l’edil de PL Eva Quintana pogués votar després d’anunciar la seua dimissió i aquesta va defensar que encara no l’ha formalitzat. Torres va dir que ha iniciat contactes amb la resta de l’oposició per buscar un nou “acord de govern” i el regidor de PL Ramon Aldabó els va desafiar després de la sessió a presentar una censura.