Adverteixen de possibles crescudes en barrancs i rius menors a Lleida
Les pluges i tempestes poden aparèixer en qualsevol punt, però especialment al Pirineu
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha reforçat els sistemes de vigilància davant del risc de crescudes sobtades en barrancs i cursos menors de Lleida durant la segona meitat d’aquest dimecres. Aquesta mesura respon als avisos grocs emesos per l’AEMET que alerten de pluges intenses a pràcticament tota la conca de l’Ebre, amb especial atenció al Pirineu i el Prepirineu lleidatà.
El fenomen meteorològic no només afectarà a Lleida i Tarragona, sinó que s’estendrà per un ampli territori que inclou Cantàbria, zones de Castella i Lleó (Burgos i Sòria), La Rioja, País Basc (Àlaba), Navarra, nord de Guadalajara i les províncies aragoneses d’Osca, Saragossa i Terol. Les autoritats hidrogràfiques han posat el focus en la possibilitat de desbordaments localitzats però potencialment perillosos.
Es preveu una tarda a Lleida on els xàfecs i tempestes podrien aparèixer en qualsevol punt, encara que seran més probables i intensos a la zona pirinenca. Els meteoròlegs adverteixen que aquests fenòmens podrien anar acompanyats de granís petit, especialment en les zones de muntanya i els seus estreps.
Previsió meteorològica detallada
Encara que el matí es presentava relativament estable, l’augment progressiu de núvols alts anticiparà l’empitjorament vespertí. Les temperatures es mantindran sense grans canvis o amb lleugers ascensos, podent assolir els 25-26 °C a la capital lleidatana. El vent bufarà generalment fluix i de direcció variable, encara que podria intensificar-se considerablement durant els episodis tempestuosos.
En el conjunt de Catalunya, la situació serà similar, amb xàfecs i tempestes estesos per bona part del territori, especialment a les comarques interiors. Aquests fenòmens podrien ser localment forts i vindre acompanyats de granís. Al litoral, s’espera que el vent bufi amb intensitat moderada durant la tarda, complicant encara més la situació meteorològica en aquestes àrees.