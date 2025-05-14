EMERGÈNCIES
Un altre accident elèctric a Bovera danya un camió
Un treballador d’una empresa de pinsos va salvar la vida en fer les rodes de presa de terra
Un treballador d’una empresa de pinsos va salvar aquest dimarts la vida a Bovera després d’un nou accident elèctric. El braç del camió amb el qual descarregava pinso en una granja va patir l’efecte arc d’una línia elèctrica de 25 kV provocant una intensa descàrrega elèctrica que va rebentar almenys quatre rodes del vehicle. Aquestes, al seu torn, van fer de presa de terra, sense que el conductor patís la descàrrega.
L’alcalde de Bovera, Òscar Acero, va insistir ahir en la necessitat d’aplicar mesures en aquesta línia d’alta de tensió que creua pel municipi ja que és el segon accident que ha provocat la línia des del novembre passat, quan va morir un veí de la Granadella al patir una descàrrega. Acero veu “prioritari” que es canviï, s’elevi o se soterri aquesta línia per evitar més accidents. “Demanem pals més alts en un tram de més de dos quilòmetres per evitar danys majors”, va dir.
