Carrers de sentit únic a Bell-lloc d'Urgell per guanyar seguretat
Pla de millora del trànsit al centre que donarà protagonismeal vianant. L’actuació arranca a les vies Major i Forn
Bell-lloc ha iniciat la reordenació del trànsit del centre històric amb l’objectiu de millorar la seguretat viària, reduir la sinistralitat i tornar el protagonisme de l’espai públic als vianants. L’actuació, emmarcada en el programa de Plans Locals de Seguretat Viària i elaborada amb la col·laboració de Trànsit, inclou convertir en via d’un sol sentit una desena de carrers del centre del municipi, així com la creació de carrers de plataforma única, la limitació de la velocitat a 20 km/h i la restricció de l’aparcament fora de les zones habilitades. Les millores han començat als carrers Major i Forn i la previsió és que el desplegament d’aquest projecte finalitzi abans d’acabar el mandat actual, tal com va remarcar l’alcalde de Bell-lloc, Carles Palau.
El projecte respon al fet que el parc mòbil ha crescut un 13,8% en 10 anys i ja es registren 975 vehicles per cada 1.000 habitants, una xifra molt superior a la mitjana catalana. Una de les actuacions més destacades es farà al carrer de la Mina, on es troba la Societat Cultural Recreativa. S’ampliaran les voreres d’aquest carrer, es millorarà la senyalització i s’incorporaran passos per als vianants per facilitar una mobilitat més segura. A més, el consistori ha previst habilitar una variant per desviar el trànsit pesant que travessa el nucli urbà pel carrer Sant Jordi, especialment en el trajecte entre la sortida 477 de l’autovia A-2 i la cooperativa.