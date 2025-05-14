TURISME
La Generalitat ajorna de nou apujar la taxa turística i busca vots per evitar un altre revés
Un altre decret llei la paralitza fins que el Parlament aprovi com a llei aquest gravamen. El Govern negocia amb els comuns per ratificar aquest ajornament i apel·la a la “responsabilitat” de tots els partits
La Generalitat ha ajornat de nou la polèmica pujada de la taxa turística, però sense garanties d’evitar un nou revés com el que va rebre la setmana passada al Parlament: la Cambra catalana va ratificar dijous el decret llei que duplica l’import d’aquest gravamen i va acordar tramitar-lo com a llei, però va rebutjar en dos ocasions la pretensió del Govern d’ajornar la seua aplicació fins a l’octubre. Davant d’aquesta situació inesperada, l’Executiu del PSC va recomanar als hotelers no recaptar la pujada que ell mateix havia promogut juntament amb els comuns.
El Consell Executiu va aprovar ahir aquest nou ajornament a través d’un altre decret llei, que posposa la pujada de la taxa fins que el Parlament l’aprovi com a llei. Tanmateix, haurà de sotmetre’s a la ratificació de la Cambra catalana en un termini màxim d’un mes i el Govern encara no compta amb els suports necessaris per evitar que decaigui.
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va afirmar en roda de premsa que treballen per obtenir els vots necessaris “apel·lant a la responsabilitat de tots els grups polítics” i a la “necessitat de crear estabilitat jurídica” en l’aplicació de la taxa turística. Va indicar que negocien amb els comuns, socis d’investidura juntament amb ERC, i els vots dels quals al Parlament van rebutjar ajornar la pujada la setmana passada. Tanmateix, Paneque va obrir la porta també a pactar amb altres partits.
Els comuns han avançat que el seu suport per ajornar la pujada passa perquè la Generalitat destini a polítiques d’habitatge els 60 milions d’euros que hauria recaptat amb l’augment el 2025 d’aquest gravamen. Per la seua part, Junts va criticar que el Govern legisli mitjançant decrets llei en lloc de projectes de llei, tal com va recomanar el Consell de Garanties Estatutàries.
Fins i tot si el Parlament ratifica el decret llei que ajorna la pujada de la taxa, encara no està clar quan es podrà aplicar. Paneque va dir que el Govern espera poder fer-ho a l’octubre, però va reconèixer que la tramitació parlamentària per aprovar la llei pot prolongar-se més enllà d’aquesta data. L’impost es liquida en els mesos d’octubre i novembre, per la qual cosa un retard respecte a les previsions de la Generalitat ajornaria el seu cobrament fins a la primavera del 2026. La incertesa que envolta aquest gravamen ha provocat dures crítiques del sector turístic de Lleida i de la resta de Catalunya, que reclama una normativa clara i aplicable.
El sector demana protegir el teixit empresarial familiar
El sector turístic de Lleida va reclamar ahir reformular el model de turisme per assegurar la viabilitat de les empreses familiars, davant de reptes com l’alta estacionalitat, la falta de mà d’obra qualificada, els problemes d’accés a l’habitatge i l’impacte ambiental. Així es va posar de manifest en la presentació de l’estudi Els empresaris turístics de la Costa Brava, Costa Daurada, Terres de l’Ebre i Lleida-Pirineus, davant el futur del sector. Va tenir lloc a la seu de Lleida del Col·legi d’Economistes, en el marc del 4t Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya.
L’informe, elaborat a partir d’enquestes a empresaris i directius, destaca la rendibilitat individual de les empreses, però adverteix de desafiaments que amenacen la continuïtat del model actual. Els empresaris rebutgen limitar el creixement turístic, però reclamen evitar la saturació i aposten per una reforma per crear més valor i afrontar augments de costos. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, va afirmar que “no hi ha desenvolupament turístic si no garantim que els qui treballen i viuen d’això poden trobar habitatge digne”, i va reclamar regular els pisos turístics.