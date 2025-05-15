TRIBUNALS
Accepta 6 anys per apunyalar dos homes a Almenar
Serà expulsat del país durant 10 anys quan compleixi dos terceres parts de la pena. Va passar a la festa major del 2023
Un home de 30 anys va acceptar ahir una condemna de sis anys de presó i l’expulsió de l’Estat durant 10 anys, quan hagi complert dos terceres parts de la pena, per apunyalar dos persones a Almenar durant la festa major de l’any 2023. Una de les víctimes va resultar ferida de gravetat i va estar dos dies a l’UCI. L’Audiència de Lleida el va condemnar in voce després de l’acord entre la Fiscalia –que inicialment sol·licitava 12 anys de presó–, l’acusació particular i la defensa.
L’acusat, que està en presó preventiva i va ser detingut el mateix dia dels fets pels Mossos, va ser penat amb sis anys de presó per un delicte d’homicidi en grau de temptativa i amb una multa de 360 euros per un delicte de lesions amb arma blanca. També haurà de complir cinc anys de llibertat vigilada i no es podrà atansar a les víctimes durant deu –la que va resultar ferida greu– i cinc anys. Ha d’indemnitzar-los amb 14.215 i 1.074 euros, respectivament.
El doble atac es va produir les 8.20 hores del 16 de setembre del 2023 durant la festa major d’Almenar, com va informar aquest diari. Va passar al recinte de les penyes. L’ara condemnat, que llavors tenia 28 anys, va treure una navalla petita, va atacar dos homes i va fugir. Al primer li va clavar l’arma per l’esquena i després va intentar apunyalar al coll un altre individu, que va poder aturar el cop amb el braç i va quedar ferit a l’avantbraç. Tanmateix, va acabar clavant-li dos ganivetades al costat dret “amb la intenció de matar-lo”, per la qual cosa ha estat condemnat per un delicte de temptativa d’homicidi.
El ferit va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova, on va romandre dos dies a l’UCI i tres més ingressat a planta. Un parell d’hores després, els Mossos van detenir l’agressor a les proximitats del CAP, on havia acudit perquè també estava ferit. Pel que sembla, també va arribar a atacar un tercer home i una dona, tot i que finalment aquests fets no van formar part de l’acusació.