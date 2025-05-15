EDUCACIÓ
Aitona adquireix terreny per ampliar el pati del col·legi Francesc Feliu
Una finca de més de 2.000 metres quadrats que també permetrà connectar carrers
L’ajuntament d’Aitona ha adquirit una parcel·la de 2.250 metres quadrats a fi d’ampliar el pati de l’escola Francesc Feliu. Així ho va anunciar ahir el consistori, que va indicar que això “contribuirà a la qualitat educativa i al benestar de l’alumnat”. Va afegir que disposar d’aquests terrenys obre també la porta a connectar en el futur dos carrers del poble i millorar la mobilitat (vegeu el desglossament).
L’alcaldessa, Rosa Pujol, va explicar que “aquest nou espai permetrà millorar clarament les condicions del centre”. Tant l’ampliació del pati de l’escola com la construcció de carrers requeriran canvis en la planificació urbanística del municipi. El consistori preveu ajustar el límit del sòl urbà per ampliar la superfície dedicada a equipaments educatius. Es tracta d’una zona que, per les condicions d’inundabilitat, no admet noves construccions i només pot destinar-se a espais oberts.
Aquesta iniciativa del consistori se suma a l’acord anunciat el mes d’abril passat per desbloquejar les obres al col·legi, propietat de la congregació de les Carmelites Missioneres Teresianes i llogat des de l’any 2012 al departament d’Educació. La conselleria preveu portar a terme una primera intervenció aquest estiu amb un pressupost de 229.000 euros per solucionar les deficiències més importants de l’edifici i millorar-ne l’accessibilitat.
L’ajuntament espera que aquesta sigui només la primera d’una sèrie d’obres per valor de 2 milions d’euros. Aquesta reforma en profunditat obriria la porta que el consistori assumís la propietat de l’immoble, una cosa que va rebutjar el 2024 al constatar l’elevat cost de rehabilitar-lo.
Connexió entre l’avinguda Joan Maragall i el carrer de Verdaguer
Els terrenys que el consistori ha adquirit al costat de l’escola permetran en el futur establir una connexió entre l’avinguda Joan Maragall i el carrer Mossèn Cinto Verdaguer. El consistori va indicar que això permetria millorar la fluïdesa del trànsit i la seguretat dels vianants en una zona molt transitada per nens i nenes per la proximitat amb el col·legi. Aquesta adquisició se suma a una compra de terrenys anteriors el 2022 i el consistori va destacar que aposta per “mesures estructurals”.