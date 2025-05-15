MUNICIPIS
Bellpuig cedeix teulades municipals perquè els veïns puguin generar energia solar
Agrupats en la comunitat energètica local ECOBS, que instal·larà plaques fotovoltaiques en immobles de l’ajuntament i de dos empreses. El consistori es quedarà un 10% de l’electricitat generada
L’ajuntament de Bellpuig ha cedit quatre teulades municipals perquè els veïns generin i comparteixin energia solar per a autoconsum, agrupats en la comunitat energètica local Energies Compartides de Bellpuig i Seana (ECOBS). Es tracta de 2.619 metres quadrats distribuïts entre el Teatre Armengol, l’Escola Municipal de Música, la nau de la brigada i de l’escola bressol Escoleta. La instal·lació de plaques fotovoltaiques haurà de beneficiar un centenar de famílies i empreses de la localitat, així com el mateix consistori.
De moment, ECOBS té previst instal·lar plaques fotovoltaiques en dos teulades d’edificis municipals, el Teatre Armengol i la nau de la brigada, que sumen 1.746 metres quadrats. També n’utilitzarà dos més cedits per les empreses Pomona Fruits i Alutherm. Les instal·lacions solars a les cobertes d’aquests immobles sumaran una potència de 333 kW.
L’ajuntament ha aprovat recentment en el ple cedir l’ús de les teulades per un termini de 30 anys, que és la vida útil d’una instal·lació solar. Com a contrapartida, el consistori es quedarà un 10% de l’electricitat generada. L’alcalde, Jordi Estiarte, va explicar que “veurem si la destinem a famílies en situació de pobresa energètica o al consum municipal”. Per a Estiarte, les instal·lacions que impulsa l’ECOBS “poden ser molt beneficioses, especialment per al comerç local que no disposa de teulades per instal·lar plaques o per a famílies en situació de vulnerabilitat que no poden fer front a la inversió. Amb aquest sistema, poden adquirir energia verda”.
Per una altra banda, ECOBS acaba d’adquirir un vehicle elèctric que utilitzarà per a ús compartit entre els seus socis. El consistori cedirà a l’entitat un espai com a garatge, on també podrà recarregar-lo. Com a contrapartida, l’ajuntament disposarà d’hores d’ús del vehicle. Estiarte va afirmar que “és un win-win” i va destacar que “amb ECOBS som pioners en l’avanç cap a la transició energètica”.
ECOBS inverteix uns 400.000 euros en la instal·lació de plaques solars en quatre teulades, que es portarà a terme a la tardor, la compra del vehicle elèctric per a ús compartit i la instal·lació d’un punt de recàrrega públic. Aquestes inversions estan finançades entre una subvenció dels fons Next Generation i l’Institut Català de les Finances.
Pla especial urbanístic per al centre de cultius ecològics
El ple de Bellpuig va aprovar també de forma inicial el mes d’abril passat el pla especial urbanístic per a una superfície de vuit hectàrees dedicades a un centre de cultius ecològics i captadors de diòxid de carboni (CO2). Es tracta d’un projecte que impulsa l’empresa Cebes Moreno, amb seu a Castellnou de Seana. L’alcalde, Jordi Estiarte, va explicar que, una vegada aprovat definitivament, l’empresa podrà sol·licitar els permisos per començar les obres. Segons Estiarte, “plantegen una illa de producció totalment ecològica amb un impacte zero de CO2”. Els impulsors tenen previst provar una àmplia diversitat de cultius que aniran rotant. Dins de la finca està previst que hi hagi quatre cavalls, set vaques i trenta ovelles per al control de les males herbes i les dejeccions dels animals s’utilitzaran com a adob. Els desplaçaments per la finca es faran amb els animals i també hi haurà ruscos d’abelles.