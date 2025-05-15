Dormir sota les estrelles en una bombolla transparent: l'experiència de glàmping immersiva a les Garrigues
Una proposta única d'oleoturisme sostenible permet als visitants gaudir d'una nit envoltats d'oliveres mil·lenàries amb vistes al cel estrellat de la Pobla de Cérvoles
A la Pobla de Cérvoles, terra d’oliveres mil·lenàries en mig de les Garrigues, l’empresa familiar Oli Cometes ha fet un pas més en la seua aposta per l’oleoturisme sostenible. Aquests productors d’oli d’oliva verge extra ecològic i biodinàmic han creat una innovadora proposta d’oleoturisme immersiu: una nit sota les estrelles en una habitació-bombolla instal·lada entre bancals d’oliveres a la seua finca de la Pobla i amb vistes panoràmiques al cel estrellat.
L’experiència, dissenyada per a una o dos persones, inclou un sopar amb productes de proximitat, una nit d’allotjament a la bombolla i un esmorzar amb productes locals a les instal·lacions de la finca familiar, en una aposta pel quilòmetre zero i la sostenibilitat.
Neus Costa, copropietària de l’empresa juntament amb Martín González, va explicar que a començaments de juny s’obriran les reserves per allotjar-se en aquesta “idíl·lica” bombolla que “permetrà dormir sota una capa d’estrelles”, va dir. A més, els hostes gaudiran d’una degustació guiada d’olis d’oliva verge extra, incloent el premiat internacionalment oli Cosmos.
“Estem ultimant els detalls de l’habitació-bombolla, que comptarà amb llum solar i amb una aplicació mòbil que aportarà als visitants informació sobre les estrelles que estaran observant i serà tota una experiència sensorial”, va dir. Costa va explicar que al costat de la bombolla hi haurà una carpa en la qual es podrà sopar i una hamaca en què descansar, llegir o contemplar el paisatge. “L’endemà ensenyarem les nostres instal·lacions i com elaborem l’oli, que en definitiva és el nostre motor i al que ens dediquem”, va assenyalar.
I és que l’experiència oleoturística no es pot entendre sense el projecte que hi ha darrere. Oli Cometes produeix un oli d’oliva verge extra prèmium, 100% arbequí, premsatge en fred i conreat seguint criteris ecològics i biodinàmics, fet que els ha valgut la certificació de Demeter, l’entitat internacional de referència en agricultura biodinàmica. Són, de fet, els únics productors d’oli certificats per Demeter a Catalunya. Des del 2021, elaboren l’oli al seu propi molí, ubicat a la mateixa finca de la Poblade Cérvoles.
En aquestes instal·lacions també organitzen visites guiades, tastos, tallers i altres activitats turístiques enfocades als qui valoren la qualitat, la sostenibilitat i el coneixement del producte. El 2024, el seu oli Cosmos va guanyar la medalla de plata en la prestigiosa New York Internacional Olive Oil Competition (NYIOOC), un dels concursos més rellevants del món de l’oli. Aquest any l’oli Cosmos ha obtingut la medalla d’or, consolidant la seua posició entre els olis més distingits a nivell global.
Es tracta d’un reconeixement més a la comarca catalana més prolífica i coneguda per l’elaboració de l’oli d’oliva verge extra de qualitat. Les Garrigues és terra d’oliveres i són diversos els olis premiats en rànquings mundials en els últims anys ja que hi ha desenes de petits productors amb projectes de primera qualitat i també cooperatives agrícoles que amb els anys han consolidat una elaboració tradicional i innovadora que els ha permès ser al cap de producció d’oli de qualitat i obtenir distincions i guardons internacionals.