La festa major de Lleida recordarà el jove difunt Pol Guàrdia
A la cursa Embarrocat de diumenge, que tanca la celebració
Aitona arranca aquest dijous l’esperada festa major de Sant Gaietà, que es prolongarà fins diumenge amb un programa farcit d’activitats per a tots els públics. Aquell dia, l’emoció i la cultura seran protagonistes amb la V Cursa Embarrocat, que enguany es converteix en Memorial Pol Guàrdia, en homenatge al jove de divuit anys que van morir el setembre de l’any passat, i el XXI Mercat de la Baronia, que omplirà el centre històric d’artesania, gastronomia i espectacles, a més d’un sopar solidari a càrrec de Càritas.
Les celebracions començaran avui amb la tradicional missa, l’obertura d’una exposició a la capella de Sant Gaietà i la popular Pernilada, que donaran pas a una nit de música al pavelló. La jornada de demà estarà marcada per competicions esportives i activitats infantils, malgrat que al migdia tindrà lloc un vermut electrònic amb Mackaulin al camp de futbol, que serà apte per a tots els públics. A la tarda, tindrà lloc l’elecció de les pubilles i hereus d’aquest 2025, culminant amb concert i ball nocturn.