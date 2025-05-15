Jornada de divulgació històrica i una fira per atreure visitants
El poble de Torrebesses –juntament amb el seu castell–, va ser venut el 1427 a Bernat de Boixadors per part de Manuel Aicart. Per donar a conèixer aquest episodi històric, la localitat celebra dissabte una jornada de divulgació acompanyada amb tallers de circ, un mercat, una exposició d’armes medievals i manualitats d’espelmes, entre altres activitats. L’ajuntament impulsa aquesta celebració, que inclou una representació teatral a càrrec de Teatralitzat, de la mà de la Diputació i a través del projecte Firrum, que promou fires de proximitat.