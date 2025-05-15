L'ajuntament de Tàrrega arriba a un acord per adquirir la llar d'infants privada El Triangle per 1,2 milions d'euros
El centre va anunciar que tancaria portes a finals de curs
L'ajuntament de Tàrrega ha arribat a un acord per adquirir la llar d'infants 'El Triangle', de titularitat privada. El passat mes de gener, el centre va comunicar que tancarà portes en acabar el curs actual i el consistori va iniciar les negociacions de compra per poder oferir més places d'educació infantil al municipi. Després de diverses reunions mantingudes entre l'alcaldessa Alba Pijuan i la regidora d'Educació, Alba Castellana, amb els propietaris de l'escola bressol, s'ha arribat a un acord de compra per un import final d'1.265.035,05 euros. Amb aquesta adquisició, la ciutat comptarà amb tres llars d'infants municipals.
El preu de compra del centre s'ha fixat a partir d'un informe pericial redactat pels serveis tècnics municipals. De fet, en la sessió plenària del passat 7 de maig, el Ple ja va donar llum verda a una provisió de fons de 500.000 euros de cara a una possible operació en aquest sentit.
L'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha manifestat que "durant les properes setmanes es duran a terme els tràmits administratius per oficialitzar la compra i les gestions pertinents amb el Departament d'Educació per fer efectiu el canvi de titularitat". Pijuan ha afegit que "treballem per donar resposta a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i més tenint en compte que la Generalitat té com a objectiu aplicar també la gratuïtat possiblement a I1 a partir del curs 2026 – 2027". Val a dir que aquesta gratuïtat s'ofereix ara als alumnes d'I2.
Actualment, Tàrrega ja compta amb dues llars d'infants municipals, El Niu i La Pau, amb 152 alumnes matriculats en el curs actual. Per al curs vinent, a més, és previst un projecte d'ampliació a La Pau, que passarà de 115 a 146 alumnes (sumarà 31 places més). El centre augmentarà la seva capacitat gràcies a un projecte de reforma que ascendirà a 388.410 euros. Per a sufragar el cost, Tàrrega rebrà un ajut Next Generation de la Unió Europea quantificat en 316.045 euros.
La capital de l'Urgell viu un alt creixement demogràfic que genera una major de necessitat de places escolars. El passat 2024 es van registrar 179 naixements davant 148 defuncions i hi ha més menors d’edat (3.814) que majors de 65 anys (3.205).