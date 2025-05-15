L’elèctrica defensa que la línia de Bovera compleix la reglamentació
La companyia elèctrica Endesa, titular de la línia de mitjana tensió de Bovera que l’ajuntament reclama apartar, va defensar ahir que la instal·lació compleix la normativa, les distàncies i l’altura dels pals preceptiva. S’infereix que les causes de l’accident de dimarts, que l’efecte arc de la línia elèctrica va provocar una descàrrega que va rebentar quatre pneumàtics d’un camió que operava a la zona, podrien estar relacionades amb un excés de proximitat al cable. Segons Endesa, la línia està senyalitzada i si bé no és d’alta tensió cal mantenir una distància prudencial per evitar riscos. L’alcalde, Òscar Acero, va avançar per la seua part que ha demanat reunir-se amb representants de la companyia elèctrica per sol·licitar de nou que aparti, soterri o elevi els cables de la línia. Segons la seua opinió, hi ha uns dos quilòmetres de cable que continua subjectat en pals de fusta que no s’han renovat, encara que sí que ho estan des de la Cooperativa en direcció a Flix i des de Bovera a la Granadella. Acero va insistir també a relacionar l’accident de dimarts amb el del novembre passat en què un veí de la Granadella va morir mentre collia olives en una finca de Bovera després d’electrocutar-se per la descàrrega d’aquesta mateixa línia després de tocar-la la màquina recol·lectora.