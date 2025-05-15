El Parc Nacional d’Aigüestortes restringirà l’accés rodat a la zona de Cavallers aquest estiu
Un bus elèctric de 26 places farà trajectes cada hora des de l’aparcament de la Farga
El Pla de sostenibilitat de la Vall de Boí compta amb l’adquisició d’un autobús elèctric per accedir al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. L’objectiu és que pugui funcionar ja aquest estiu, de l’1 de juliol al 31 d’agost. L’entrada en funcionament d’aquest transport ha portat el Parc Nacional d’Aigüestortes a plantejar una proposta de regulació d’accessos a la ribera de Caldes, una de les zones més freqüentades del Parc. Mentre circuli el bus, a partir de les 10:30 hores no es deixarà circular cap vehicle particular per la via que porta fins a l’aparcament de Cavallers. Per facilitar la mobilitat es construirà un aparcament de 89 places a la zona de la Farga, punt de sortida de l’autobús elèctric.
El director del Parc Nacional d’Aigüestortes, Lluís Florit, ha explicat que la posada en funcionament d’aquest autobús i la regulació de l’accés a la ribera de Caldes servirà per avaluar la viabilitat de fer un projecte similar a una altra zona del Parc Nacional.
La carretera que porta a Cavallers és estreta i fa que hi hagi problemes de creuament de vehicles en determinats moments de màxima afluència turística. Amb la incorporació del bus, per part de l’Ajuntament de la Vall de Boí, la circulació es complicaria i, per tant, s’ha optat per la regulació. L’accés a la ribera de Caldes amb vehicle particular quedarà prohibida de 10:30 hores a 18:00 hores, mentre circuli el bus. El bus tindrà una capacitat de 36 places (22 assegudes i 14 drets) i els tiquets s'adquiriran a través de reserva prèvia.
Florit ha dit que tot s’ha fet amb l’objectiu que “la visita de la gent que accedeix al Parc Nacional sigui més profitosa i l’experiència bona”.
El Pla de Sostenibilitat Turística de la Vall de Boí
El Pla de Sostenibilitat Turística de la Vall de Boí està dotat amb una inversió de dos milions d’euros finançats pels fons Next Generation. Les actuacions del Pla pivoten sobre 4 eixos programàtics: transició verda, eficiència energètica, transició digital i competitivitat de l'oferta.