MOBILITAT
El radar de la C-14 a Coll de Nargó ja multa després de vint anys inactiu
Trànsit l’ha resituat a l’entrada del poble i en el sentit contrari al qual ha estat durant dos dècades. Abans no funcionava per falta de connexió elèctrica
El radar de la carretera C-14 a Coll de Nargó, que el Servei Català de Trànsit va resituar a finals de l’any passat i que feia prop de dos dècades que estava inactiu, ja ha començat a multar. Va ser instal·lat fa gairebé vint anys als afores del municipi per controlar la velocitat dels vehicles que circulen en sentit Lleida, però ha estat fora de servei fins ara al no disposar de connexió elèctrica.
Després d’un període probatori i de treballs de calibratge durant diversos mesos per certificar-lo i homologar-lo, fonts del Servei Català de Trànsit han confirmat que el radar “funciona i sanciona”.
El canvi d’ubicació és fruit d’una petició que va formular temps enrere l’ajuntament per aconseguir “la pacificació del trànsit” a causa dels excessos de velocitat que es donaven en aquest punt de la carretera.
Finalment, en una reunió entre representants municipals i Trànsit, es va acordar el desplaçament de lloc de l’aparell, que fins llavors només tenia un paper dissuasiu al no poder multar, i posar-lo en marxa per poder imposar sancions econòmiques als infractors que no respectin el límit de velocitat de la zona.
Ara el radar està instal·lat ara a uns dos-cents metres de l’entrada del nucli urbà, amb l’objectiu de millorar la seguretat de la travessia de la C-14 al seu pas per Coll de Nargó. Controla la velocitat dels vehicles que van en sentit Andorra, quan abans estava orientat en sentit Lleida.
Instal·lar el radar de trànsit més a prop de la població ha permès dotar-lo al final d’una connexió elèctrica que li permet funcionar. Per això s’han fet treballs per construir una canalització per la qual s’ha passat el cable fins on es troba el dispositiu des de la xarxa elèctrica a l’entrada del poble, que també alimenta el semàfor que hi ha instal·lat a la mateixa zona.
Una llarga reivindicació per millorar la seguretat viària
Millorar la seguretat de la travessia de Coll de Nargó és una llarga reivindicació dels veïns i de l’ajuntament des de fa més de sis anys. El consistori hi va instal·lar a començaments del 2022 dos semàfors, un en cada sentit de la marxa, amb un botó perquè els vianants l’accionin per poder creuar. També ha construït una vorera a tots dos costats de la carretera, jardineres a la mitjana de la via i ha fet millores en l’enllumenat.
Tanmateix, els conductors continuaven circulant amb excés de velocitat. Els resultats d’un estudi per comprovar l’efectivitat de les intervencions fins llavors van demostrar que un 30 per cent dels vehicles en direcció sud superava el límit de velocitat. La xifra creixia fins a més del 60% per als que circulaven en sentit nord.