Veïns d’Almatret reviuen al Cingle de la Pena com era la vida dels soldats durant la Guerra Civil
Recreació històrica amb una quinzena de figurants de diferents grups d’aficionats, que van mostrar rèpliques d’armes utilitzades pels republicans
El Cingle de la Pena d’Almatret va tornar el cap de setmana passat als dies de la Guerra Civil, gràcies a una recreació històrica que va permetre a veïns i visitants viatjar en el temps i conèixer de prop com era la vida a les trinxeres. Aquesta iniciativa, impulsada per diversos grups de recreació històrica –XV Brigada Mixta, Pàndols 38, Grupo de Recreación Primera Línea i Voluntarios de Fayón–, va reunir quinze recreadors que, uniformats i equipats amb rèpliques fidels d’armes i material militar, van divulgar la memòria d’un dels enclavaments més singulars del municipi.
“És un lloc molt especial”, explica Joel Ametlla, expert en fortificació i un dels organitzadors de la jornada. Destaca que, més enllà del rigor històric, l’objectiu era atansar el patrimoni local a la ciutadania i fomentar l’orgull d’una part de la història que, durant anys, ha passat desapercebuda. “Volíem que els veïns poguessin conèixer de primera mà com era la vida a les trinxeres, que veiessin el valor patrimonial de l’entorn”, assenyala. Els assistents van poder recórrer l’observatori d’artilleria, la trinxera i els antics emplaçaments per a metralladores, tots recuperats i condicionats dies abans pels mateixos recreadors, que es van encarregar de desbrossar la zona i netejar la brossa acumulada després de les últimes pluges.
Un dels principals atractius va ser l’exposició de rèpliques d’armes històriques, entre les quals una metralladora lleugera Maxim-Tokarev –de fabricació soviètica i la primera d’aquest tipus en servei–, fusells màuser, una metralladora Hotchkiss M1914 i altres peces d’origen txec.
La recreació va incloure també la instal·lació d’un petit hospital de campanya, on es va explicar com funcionava la sanitat militar durant la Batalla de l’Ebre: des del triatge de ferits fins als hospitals de sang o de primera línia, en què el personal mèdic es limitava a infermers i la majoria dels portalliteres eren soldats.