HABITATGE
Vielha reserva un solar a Betren per a 70 pisos protegits en un municipi amb lloguers de fins a 2.000 euros al mes
La falta de sòl urbà i els elevats preus del lloguer impulsen l’ajuntament a buscar solucions per a l’escassetat d’habitatge a la Val d’Aran
L’ajuntament de Vielha e Mijaran ha reservat un terreny amb capacitat per a uns 70 habitatges protegits en la primera convocatòria de reserva pública de sòl de la Generalitat. El terreny, de 5.260 metres quadrats, es troba als peus de la muntanya de la Tuca, a Betren. El terreny va ser escollit precisament per l’alt número d’habitatges que podria acollir, així com la gran superfície.
La falta de disponibilitat de sòl urbà a la Val d’Aran, així com l’orografia del terreny, que dispara els costos de construcció, dificulta la promoció de nous habitatges. A això s’ha de sumar la forta pressió que exerceix el turisme a tota la Val, que ha disparat els preus del mercat de lloguer en els darrers anys. En aquest sentit, el Govern català va incloure el 2024 la capital aranesa en la llista de municipis que formen part de les zones amb el mercat immobiliari tensionat, a fi de poder limitar el preu de lloguer dels habitatges.
L’alcalde, Juan Antonio Serrano, va dir que “treballem juntament amb el Conselh i altres municipis per definir estratègies i accions per donar sortida a l’actual problemàtica de l’habitatge al territori”.
La Val d’Aran ofereix 57 habitatges de lloguer amb preus que arriben fins als 25.000 euros al mes
Actualment, segons dades d’Idealista.com, a la Val d’Aran hi ha 57 habitatges disponibles per llogar, entre pisos i cases. Els preus varien notablement: des dels 450 euros mensuals d’una casa de 75 metres quadrats amb dues habitacions a Vilamòs, fins als 25.000 euros d’una casa de 300 metres quadrats amb cinc dormitoris a Casarilh. També destaca un pis de 90 metres quadrats amb tres habitacions a Baqueira, ofert per 20.500 euros al mes. En molts casos, a més, es tracta de lloguers per mesos o per a la temporada d’hivern.
Al municipi de Betren, l’única opció disponible ara mateix és un xalet de quatre habitacions i 320 metres quadrats amb un preu mensual de 2.100 euros.
Pel que fa al lloguer d’habitacions, hi ha vuit opcions disponibles amb un preu mitjà de 465 euros al mes.