Vint viatges inesperats a Seròs: el desconcert marca el dia a dia dels temporers a Lleida
L'alberg de Seròs esdevé refugi temporal per a treballadors derivats des de Lleida mentre esperen l'inici de la campanya agrícola i busquen un sostre estable
“A Lleida no ens hi deixen estar fins al mes que ve. Com que (l’alberg) està tancat, ens envien aquí perquè ens hi estiguem deu dies. El dia 19 sortim, ens n’hem d’anar”, expliquen el senegalès Saliou i el marroquí Abdelhamid, el primer procedent de Llorca i l’altre de Múrcia, sota els porxos del Casal de Seròs.
Mostren la mateixa sensació de desconcert que el marroquí Yasim. Ells tres, tots amb papers, estan convençuts que “estem vivint a la casa d’un cap, no en un alberg. Té lloc per a gent però no té feina”. “Ens havien dit que començaria la campanya, però no hi ha feina encara”, coincideixen també.
Part de la confusió s’explica per la ubicació de l’alberg, que consta de dos mòduls prefabricats amb capacitat per a 40 persones instal·lats juntament amb els set que gestiona per a la seua plantilla un empresari local i que es troben en una finca de la partida de Montllobè, a quatre quilòmetres del poble, al límit amb Fraga.
Tots tres formen part de la vintena de migrants a la recerca d’ocupació de temporada a la campanya de la fruita que han estat derivats per la Paeria de Lleida i el consell comarcal del Segrià des de l’Oficina Única d’Atenció que la primera té a la plaça l’Ereta. Hi han passat 29 persones a la recerca d’ocupació la primera meitat del mes, a l’alberg que gestiona, de maig a setembre, el consell comarcal del Segrià a Seròs.
“Els porten en taxi, i no acostumen a esgotar els deu dies. Abans que passi una setmana ja treballen”, explica una de les encarregades de l’alberg. Allà disposen de cuina, nevera i dutxes i se’ls facilita un pack de menjar per als primers dies. Els dinamitzadors de la campanya els ajuden a confeccionar currículums i els ofereixen acompanyament perquè puguin trobar feina.
“Surten d’aquí a les cinc del matí i se’n van a peu al poble per veure si poden començar a treballar”, afegeix.
L’alcalde, Josep Antoni Romia, destaca el paper de complement de l’equipament de Seròs, finançat per la Generalitat i la diputació de Lleida, per al dispositiu de la capital.
Allà s’obrirà el 2 de juny el pavelló número 3 de la Fira, amb capacitat per acollir cent persones de pas entre les sis de la tarda i les vuit del matí. Oferirà serveis de dutxa, bugaderia i consigna i servirà dinars i sopars.
L’Emau (Empresa Municipal d’Agenda Urbana) oferirà també a partir del dia 2 un altre centenar de places en pisos de la capital, aquestes per a treballadors amb contracte. Un habitatge estarà reservat a dones.
El regidor d’Acció i Innovació Social de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, va anunciar ahir que a partir del 2 de juny l’oficina de la plaça de l’Ereta es traslladarà al pavelló número 3 de la Fira. Allà “s’informa dels serveis actius, es detecten i deriven situacions de risc o vulnerabilitat i s’assessora amb suport sindical”, explicava l’ajuntament.
D’altra banda, el consistori d’Alcarràs va anunciar ahir la contractació de deu treballadors durant sis mesos per reforçar els serveis municipals durant la campanya.