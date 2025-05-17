Baixen les incidències al centre històric a Balaguer
Després de 400 hores de patrullatge de mossos antiavalots en dos mesos. A més de la presència policial en zones de l’Eixample
El desplegament intensiu dels Mossos d’Esquadra al centre històric de Balaguer ja ha mostrat resultats. Entre els mesos de febrer i abril es van fer més de 400 hores de patrullatge per part dels ARRO (antiavalots) i això ha contribuït a una significativa disminució d’incidències a la zona, segons es va desprendre aquesta setmana de la taula operativa de seguretat de Balaguer, convocada per l’alcaldessa, Lorena González, amb representants de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil.
En l’actualitat i davant la disminució d’incidències, el patrullatge l’assumeixen de manera regular les unitats de seguretat ciutadana dels Mossos, a més de la Policia Local, que operen al centre històric.
D’altra banda, també s’ha augmentat la presència policial a la carretera de Camarasa, un altre dels punts conflictius identificats, on s’han implementat mesures urbanístiques dissuasives com la retirada de bancs i jardineres per evitar la concentració de grups problemàtics. La mateixa mesura es planteja aplicar en l’entorn de l’església del Sagrat Cor, on s’estudia eliminar temporalment alguns bancs.
La Guàrdia Urbana de Balaguer va informar durant la reunió que ja es troba operativa la borsa comuna d’agents interins a nivell de Catalunya, un recurs que permetrà a Balaguer reforçar la plantilla policial en cas de baixes temporals o en períodes vacionales. Disposar d’aquesta via de contractació de personal havia estat en els últims anys una reivindicació d’ajuntaments amb policia i del col·legi de secretaris i interventors de Lleida. La falta d’agents ha obligat en ocasions a reduir alguns patrullatges.