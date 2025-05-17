El Corretossino omple els carrers de Tàrrega en una tarda festiva i esbojarrada
Centenars de persones segueixen Lo Tossino i el seu convidat Josmar en el tradicional correbars de la Festa Major de Maig
El Corretossino ha estat el gran protagonista d’aquesta tarda a la Festa Major de Maig de Tàrrega. Centenars de persones han participat en aquest esbojarrat correbars protagonitzat per Lo Tossino, un dels elements de la cultura popular local, que se celebra des del 2012 i que s’ha convertit en una cita obligada de les festes locals.
El Corretossino ha començat a primera hora de la tarda a l’estació de tren amb un concert a càrrec de Pascual & Desnatats i al cap d’una hora ha aparegut Lo Tossino acompanyat enguany amb un invitat d’ocasió, el Josmar que ha ofert el seu ‘És super fort’. Després ha començat el correbars per diferents carrers de Tàrrega.