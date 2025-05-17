TRIBUNALS
Justícia ampliarà els jutjats de Tremp per acollir un segon òrgan judicial
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va anunciar ahir l’ampliació de l’edifici judicial de Tremp, que passarà a tenir un 70% més de superfície, arribant als 847,04 m². Així ho va anunciar ahir durant una visita als jutjats de Tremp. L’ampliació és necessària per poder comptar amb un segon òrgan judicial, a més d’incorporar un ascensor i altres millores funcionals, d’accessibilitat i seguretat. L’ampliació ja estava prevista però s’ha pogut incrementar gràcies a la modificació d’edificabilitat permesa per l’ajuntament de Tremp, amb 350 metres addicionals.
El pressupost total és de 2 milions d’euros i el termini d’acabament de les obres serà el desembre del 2028. En referència a la implementació de la llei d’eficiència de la Justícia, el partit judicial de Tremp, que ja compta amb una oficina judicial des del juliol del 2020, disposarà d’un Servei Comú de Tramitació que entrarà en funcionament l’1 de juliol vinent. A més, el Tribunal d’Instància de Tremp tindrà una secció única de Civil i Instrucció. Per un altre costat, el conseller també va visitar Isona i Conca Dellà, on es va reunir amb l’alcaldessa, Jeannine Abella, amb qui després es va desplaçar fins al Museu de la Conca Dellà.