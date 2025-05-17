Lleida canvia el marró pel verd: la fi de la sequera a vista de satèl·lit
El color verd de la vegetació primaveral ha tornat després d'anys amb el marró de l'aridesa predominant a moltes zones conseqüència de la falta de pluges. El canvi es veu fins i tot a vista de satèl·lit, tal com mostren les imatges de Sentinel-2 del programa Copernicus de la UE obtingudes per l’ACN. Les zones de cultius han patit aquest canvi en el pigment de manera més clara que les boscoses, que en general no han perdut el verd durant les últimes primaveres. Així, Terres de l'Ebre, la plana de Lleida o les comarques centrals són algunes de les àrees que destaquen, i l'Empordà, el Camp de Tarragona o el Penedès també són ara més verds. El Govern ha aprovat aquesta setmana el pas a situació de normalitat per sequera a gairebé tot el país.
En les imatges de satèl·lit comparatives de l’àrea de Ponent, amb Lleida al centre i les comarques del seu entorn és especialment visible el canvi que s’ha produït en el paisatge d’un any a l’altre.
Els colors marronosos han anat deixant pas als verdosos des de la zona més occidental, a la franja de Ponent (Fraga, i més enllà), passant per la capital de la demarcació i seguint cap al Pla d’Urgell i més al nord, la Noguera. I també al sud i sud-est, fins a arribar a les Borges Blanques, i més a l’est, fins al límit de la serra del Tallat, ja a la Conca de Barberà.
El dèficit hídric i les restriccions en el regadiu van deixar el territori sec, com s’aprecia en el color marró intens d’àmplies zones de la imatge del 24 d’abril del 2024. Un any després, tota la regió s’ha pintat de verd.
El canvi també es percep en les instantànies preses durant l'abril del 2023 i el del 2025 a les comarques centrals. Fa dos anys, el satèl·lit il·lustrava la realitat del pantà de Rialb, per on passa el riu Segre – part de les conques de l'Ebre–. L'embassament estava pràcticament sec, al 7%, i a la imatge es pot veure la seva silueta pràcticament del tot marró, amb només aigua a la part més fonda. Ara, al 98%, no es veu cap racó de la seva superfície sense aigua. Uns quilòmetres més a l'est, al pantà de Sant Ponç –de les conques internes–, es repeteix la mateixa circumstància, ja que la infraestructura ha passat del 30% de la capacitat a triplicar les reserves. Al conjunt de les comarques centrals, en la comparativa dels dos mesos d'abril, s'observa de manera clara que l'aridesa ha deixat pas a l'abundància de vegetació.