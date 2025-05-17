Lleida encadena set calamarsades en 25 dies per una inestabilitat atmosfèrica excepcional
Meteorologia atribueix el fenomen a un excés d’humitat i una configuració sinòptica que ha disparat les tempestes; es van registrar pedres de fins 3 cm l’abril, un fet inèdit al pla de Lleida
“La combinació d’inestabilitat i el contingut d’aigua elevat han estat fonamentals” perquè s’hagi donat a Lleida el carrusel de set calamarsades 25 dies (del 19 d’abril al 13 de maig), expliquen Tomeu Rigo i Carme Farré, tècnics de l’Equip de Predicció i Vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
Això ha passat en un context de “configuració sinòptica” de l’atmosfera, és a dir, de sistemes d’alta pressió, que ha provocat un “superàvit” de precipitacions al sud d’Europa a l’abril i maig, dos mesos ja per si mateix tempestuosos.
“Trobem condicions molt inestables que han permès que es donés aquest gran nombre d’episodis” de granís, anoten. Sol caure pedra 12 dies a l'abril i 14 al maig a Catalunya, si bé “el tret diferencial és una gran variabilitat anual”, assenyalen.
Hi ha hagut una altra peculiaritat, que es va donar en la primera pedregada, la del dia 19: “mai no s’havien observat al pla de Lleida pedres de tres centímetres durant el mes d’abril, des que es disposa de registres”, indiquen. I aquell dia van caure a diverses zones de la demarcació. Van arribar a 5 cm a la Terra Alta (Tarragona).