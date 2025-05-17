EDUCACIÓ
Tres-cents escolars del Pallars, al Mercat de la Tecnologia
Uns tres-cents estudiants, procedent de les escoles Aeso, Valldeflors i Salàs de Pallars i dels instituts de Tremp, la Pobla de Segur i Sort, van participar ahir al matí a la capital del Pallars Jussà en el cinquè Mercat de la Tecnologia.
Es tracta d’una jornada que organitzen els Serveis Educatius dels Pallars l’objectiu de la qual és estimular la curiositat dels escolars des de sisè de primària fins a primer de batxillerat i despertar-los l’interès per les ciències.