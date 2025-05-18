Barruera estrena la sala Joan Perelada amb la fira d’empreses locals
La sala polivalent Joan Perelada de Barruera, inaugurada el 9 de maig passat, viu aquest cap de setmana el seu primer gran esdeveniment amb la celebració de la fira d’empreses locals, un certamen que posa en relleu el producte de proximitat, l’oferta turística i el teixit empresarial de la Vall de Boí. La fira, que es desenvolupa al nou recinte, amb una superfície de 902 metres quadrats i una capacitat de 650 persones, consolida la competició com a aparador del potencial econòmic i social de la zona i inclou activitats per a totes les edats al mateix temps que busca fomentar el consum de proximitat i la col·laboració entre empreses del territori. La posada en marxa de la sala Joan Perelada respon a la voluntat del consistori de dotar el municipi d’un espai capaç d’acollir activitats culturals, esportives i socials. La localitat registra aquests dies una ocupació hotelera excepcional, impulsada per la celebració de la Caraamon & Trail Comaminyana, que reuneix centenars de participants.