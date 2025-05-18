SEGRE

Ferit greu un home en l'incendi d’un garatge a la Fuliola

El foc ha calcinat un cotxe i una moto

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi en un garatge de la Fuliola.

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi en un garatge de la Fuliola.Bombers de la Generalitat

Un home ha ingressat en estat greu a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de resultar ferit en un incendi a la Fuliola. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, han rebut l’avís a les 14.33 que hi havia un incendi al garatge d’una casa del municipi. Hi ha cremat un cotxe i una moto entre altres objectes però el foc no s’ha propagat a l’habitatge. Tot i això, han hagut d'evacuar una persona que era a l'interior. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat una unitat terrestre, ha traslladat aquest ferit a l’hospital. Els Bombers han mobilitzat set dotacions.

