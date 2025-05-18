Ferit greu un home en l'incendi d’un garatge a la Fuliola
El foc ha calcinat un cotxe i una moto
Un home ha ingressat en estat greu a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de resultar ferit en un incendi a la Fuliola. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, han rebut l’avís a les 14.33 que hi havia un incendi al garatge d’una casa del municipi. Hi ha cremat un cotxe i una moto entre altres objectes però el foc no s’ha propagat a l’habitatge. Tot i això, han hagut d'evacuar una persona que era a l'interior. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat una unitat terrestre, ha traslladat aquest ferit a l’hospital. Els Bombers han mobilitzat set dotacions.