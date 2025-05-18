“Illa no vol molestar Sánchez ni el socialisme”
Turull exigeix negociar el finançament català de forma bilateral amb l’Estat. Junts valora al Pallars un any de legislatura
El secretari de Junts, Jordi Turull, va acusar des del Pallars el president de la Generalitat, Salvador Illa, d’haver convertit el seu executiu “en el govern de ningú perquè la seua prioritat és no molestar Sánchez ni el PSOE”. Durant un acte de partit a Isona, Turull va apuntar que al govern socialista “no hi ha gestió ni ambició” i que Junts vol convertir-se en una “alternativa” que generi esperança, faci propostes “clares” i que defensi les classes mitjanes de l’“infern fiscal que el Govern d’Illa, amb els comuns, vol aplicar”. Va insistir que el sistema de finançament per a Catalunya s’ha de negociar de forma bilateral amb l’Estat i es va preguntar “en quin costat de la taula s’asseurà Illa”. Per la seua part, la diputada i alcaldessa d’Isona, Jeannine Abella, va retreure que el Pallars es quedés sense helicòpter del SEM, no avançar els tràmits per omplir el pantà de l’Albagés o que tanqués el circuit de motocròs de Bellpuig. Va insistir que Junts és “l’alternativa” perquè creu en la “viabilitat del país”.