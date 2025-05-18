El Pallars es prepara per estrenar el grau d’Infermeria al setembre
La UdL obrirà les primeres vint places, amb pràctiques en hospitals, el SEM i pistes d’esquí. Les institucions s’han compromès a facilitar als estudiants l’accés a un habitatge
La falta crònica de personal sanitari a les comarques del Pirineu català, on fa anys que hospitals i centres de salut funcionen sota mínims i amb dificultats per cobrir vacants, ha estat una de les grans assignatures pendents de la sanitat catalana, agreujada per la dispersió geogràfica, l’envelliment de la població i els problemes d’accés a l’habitatge per als professionals que decideixen traslladar-se a aquestes zones. Davant aquesta realitat, la posada en marxa el setembre d’aquest any del primer Grau d’Infermeria al Pirineu, impulsat per la Universitat de Lleida (UdL), suposa un pas estratègic per revertir aquesta situació i fidelitzar talent sanitari al territori, oferint vint places inicials i una formació adaptada a les necessitats i singularitats de la muntanya.
El nou grau, que s’impartirà en horari de tarda a la unitat docent provisional de l’Institut de Tremp –i posteriorment a l’Hospital Comarcal del Pallars–, destaca per ser un model innovador que combina l’atenció personalitzada i el seguiment dels estudiants amb pràctiques clíniques en hospitals i centres d’atenció primària de les sis comarques pirinenques, així com en entorns d’emergència únics com estacions d’esquí i equips del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Aquesta aposta per la innovació es tradueix en la incorporació de metodologies actives d’aprenentatge, aules de simulació clínica i tecnologia de realitat virtual, permetent a l’alumnat entrenar situacions complexes i adquirir competències essencials per a l’atenció en contextos rurals i d’alta muntanya. L’èxit dels programes pilot que s’han portat a terme en els últims anys a Tremp, amb estudiants de l’últim curs d’Infermeria, ha demostrat la viabilitat i l’impacte positiu de formar professionals al mateix territori, generant arrelament i coneixement de la realitat social i sanitària local.
Les pràctiques en estacions d’esquí i rescat de muntanya ofereixen una experiència formativa única, amb contacte directe amb traumatologia, emergències i treball en equip multidisciplinari, aspectes que molt poques vegades s’aborden amb tanta intensitat en els entorns urbans. A més, la UdL i les institucions locals treballen per garantir la igualtat de condicions respecte als estudiants de la capital, facilitant desplaçaments i allotjament, i la matrícula serà a preu públic (1.061 euros). Segons Carles Capdevila, delegat del rector al Campus UdL-Pirineus, aquest projecte reforça el compromís de la universitat amb el progrés social i econòmic del territori, mentre que Maite Elvira, directora de l’Hospital de Tremp, destaca el valor afegit d’una experiència formativa única i enriquidora en un entorn rural.