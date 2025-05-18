MUNICIPIS
Torrebesses reviu la venda del poble i viatja a l’edat mitjana
Mostra d’oficis i arts medievals, espectacles i mercat de proximitat. Més de 2.500 persones visiten la localitat
Torrebesses va viatjar ahir a l’edat mitjana per reviure la venda del poble i el castell per part de Manuel Aicart a Bernat de Boixadors el maig del 1427. La proposta, impulsada per primera vegada per l’ajuntament, va reunir més de 2.500 persones que van poder gaudir de totes les activitats i conèixer de primera mà la història i el patrimoni de la localitat.
La recreació històrica creada per a l’ocasió de la mà de la companyia Teatralitzat va ser l’activitat central d’una jornada en la qual veïns i visitants van poder veure espectacles de dansa i malabars, cercaviles, una mostra d’oficis i arts medievals, tallers de trapezi, circ i manualitats. Un altre dels elements destacats va ser la presència de productors de proximitat que van atansar al públic productes com l’oli, formatges, melmelades, mel, cerveses i orelletes.
La proposta es porta a terme sota la iniciativa Al poble hi ha de tot, que impulsa la comercialització de productes de proximitat en vuit pobles del Segrià i està financiada per l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació i l’Agrupació de Micropobles del Segrià, a través del projecte Firrum i el Programa.cat, del departament de Cultura. Aquesta iniciativa també promou la celebració de fires de proximitat durant l’any, compartint recursos entre els municipis, a la qual s’han integrat fins ara la Granja d’Escarp, Sunyer, Torrebesses i Torre-serona.
L’alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, va destacar la gran participació de visitants durant el dia i va posar èmfasi en el fet que l’activitat va donar el tret de sortida al projecte de fires i fòrums de proximitat entre els municipis participants en el projecte Al poble hi ha de tot. “La jornada és un exemple que, si anem junts i compartim recursos podem fer grans coses pels nostres municipis”, va assenyalar.