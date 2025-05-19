Renoven un quilòmetre de canonades d’aigua i retiren el fibrociment
L’ajuntament de Bellpuig ha iniciat recentment les obres de renovació i millora de la xarxa d’aigua a les avingudes Catalunya i Preixana. L’alcalde, Jordi Estiarte, va explicar que “els treballs se centren en la substitució de les antigues canonades de fibrociment per unes de noves de polietilè alhora que es renoven aixetes i es millora l’eficiència energètica ja que es redueix la despesa del bombatge”. Segons Estiarte, “es renovarà més d’un quilòmetre de canonades”.
Els treballs es van adjudicar a l’empresa Irriga Water Solutions per un import de 284.711 euros, dels quals 160.000 estan finançats amb una ajuda de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’adjudicatària disposa de vint setmanes per executar les obres.
Un dels objectius de l’ajuntament de Bellpuig és millorar l’eficiència de la xarxa de proveïment d’aigua del municipi. Entre les actuacions portades a terme en els últims anys per reduir pèrdues d’aigua a la xarxa, s’han substituït diferents trams de canonades als carrers Bormio, Seré i Isabel de Casanovas. També s’estan instal·lant comptadors comunitaris per poder registrar les pèrdues d’aigua als dipòsits de les comunitats de veïns i s’estan canviant els comptadors individuals.