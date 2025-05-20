Arrestats per la localització d’un mòbil robat després d’un assalt a Lleida
Els lladres, especialitzats en el mètode de la 'sembra', van ser detinguts a Cervera
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat dos homes i dos dones, d’entre 25 i 32 anys, lladres especialitzats en el mètode de la sembra i que van ser arrestats a Cervera després d’intentar fugir d’un control policial. Els fets van tenir lloc cap a les 12.00 hores, quan es va produir un robatori a l’aparcament d’un supermercat al carrer Enginyer Antoni Llobet de Lleida. Quan una senyora va pujar al seu vehicle, una noia la va colpejar a la finestra per dir-li que li havien caigut unes monedes a terra. Després de sortir del cotxe, es va adonar que li havien robat la bossa del seient.
Els agents van poder localitzar el mòbil de la víctima, que portava a la bossa, quan els lladres circulaven per l’A-2 en direcció a Bacelona. Diverses patrulles es van incorporar a la recerca fins que una de paisà de Mollerussa va poder localitzar el vehicle. Els agents van indicar al conductor que parés però aquest en va fer cas omís i va fugir mentre els lladres tiraven objectes per la finestra. Finalment, van poder donar- li l’alto quan sortien de l’autovia a prop de Cervera. A tres d’ells els consten antecedents per fets similars a tot Catalunya. Els van localitzar prop de 1.000 euros i joies.