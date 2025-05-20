Binèfar deixa passar 7 mesos sense fixar el servei de brossaLicita ara un estudi per disposar d’alternatives aquest estiu
Després de la tempesta, la calma: l’ajuntament de Binèfar deixarà passar almenys set mesos entre la tempestuosa ruptura amb la comarca de la Llitera en matèria de recollida d’escombraries abans de prendre qualsevol decisió sobre les característiques del servei que pretén aplicar al municipi.
L’alcaldessa de Binèfar, Patricia Rivera, va activar el 2 de maig un procediment negociat amb quatre empreses (Ecotecno, Lomoa, Ecoin i Daat) de les quals sortirà l’adjudicatària de l’“assessoria tècnica per a la redacció de plecs i documentació necessària per tramitar la contractació del servei de recollida de residus de competència municipal i neteja viària de Binèfar”.
La contracta, valorada en 14.950 euros (50 per sota del límit del contracte menor que obliga a tramitar un concurs obert) més 3.139,50 d’IVA, té un termini d’execució de dos mesos, la qual cosa significa que l’ajuntament no tindrà abans de finals de juliol un diagnòstic sobre el qual treballar la seua posició. Ahir continuava sense constar com a licitat, malgrat que el termini de presentació d’ofertes era de 7 dies, ni de bon tros com a adjudicat en el Perfil del Contractant de l’ajuntament de Binèfar.
I això obre un horitzó de terminis administratius i temps polítics que té opcions de portar el debat sobre el model de servei d’escombraries fins a les vigílies de la campanya de les pròximes municipals.
La decisió d’unir en una mateixa contracta la recollida de residus i la neteja viària, que inclou la jardineria, té un actor clau en Acciona, l’empresa que ara presta el segon servei. Ho fa des del gener del 2021 amb un contracte de quatre anys i un preu de 48.974 euros mensuals que ja han estat prorrogats per un, fins a començaments del 2026, i que només pot ampliar-se per exercicis complets.
Una altra pròrroga, que ara mateix és l’opció més viable davant de la dificultat d’adjudicar la nova contracta ampliada en tot just cinc mesos, ajornaria la decisió a finals de l’any que ve, a menys de mig any de votar, i tornaria a situar al centre del debat local la polèmica sobre el model de recollida d’escombraries, en el qual l’alcaldessa de Binèfar, Patricia Rivera, ja ha insinuat que té números el de cinc contenidors (groc per a envasos, blau per a paper, verd per a vidre, marró per a orgànica i gris per a la resta) amb targeta d’identificació per poder utilitzar-los.
D’altra banda, la comarca continua prestant el servei de recollida a Binèfar al mateix preu que abans de la ruptura, encara que el cost està pendent de ser tarifat. L’ajuntament de la capital ja ha consignat 250.000 euros per retirar els contenidors soterrats dels carrers.
En els primers cinc mesos de desplegament del porta a porta en vuit dels 14 municipis de la comarca (en cinc hi ha illes de contenidors i Binèfar manté el sistema antic) ha baixat un 25 per cent (gairebé una tona diària) la generació de la fracció resta, la qual va a l’abocador.
En aquest sentit, la recollida selectiva s’ha duplicat, arriba ja al 40 per cent, i la taxa triplica als pobles amb porta a porta davant de la capital (60% per 20%).