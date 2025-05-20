L'última pedregada a Ponent deixa danys d'entre el 10% i el 100% a més de 3.000 hectàrees de fruita dolça i cereal
La calamarsa barrejada amb aigua ha afectat municipis del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell i la Segarra
L'última pedregada que ha afectat les comarques de Ponent, la vuitena des de l'abril, ha provocat danys d'entre el 10% i el 100% en més de 3.000 hectàrees, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. La tempesta de la tarda d'aquest dilluns, 19 de maig, va deixar calamarsa barrejada amb aigua en diversos municipis del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell i la Segarra. Això va provocar danys destacables en cultius sensibles com ara la nectarina i la cirera, mentre que en les zones on la pedra es va intensificar, amb una mida de fins a 2 centímetres de diàmetre, s'han produït danys significatius, tant en fruiters com en cereal que s'havien de collir aviat.
La tempesta de la tarda del dilluns, 19 de maig, va entrar per la zona sud-oest del Segrià, formant un ampli front que es va dirigir cap a la zona nord i cap a la zona oest de Ponent. Aquest front va descarregar calamarsa barrejada amb aigua i pedra als municipis d'Aitona, Seròs, Alguaire, Gimenells i Pla de la Font, La Portella de la comarca del Segrià, a Albesa a la Noguera, Miralcamp al Pla d'Urgell i a la Segarra als municipis de Torrefeta i Florejacs (zona de Selvanera), Sanaüja, Guissona i Massoteres.
Els danys en fruiters es concentren al Segrià, la Noguera i Pla d'Urgell i s'espera que puguin oscil·lar entre el 30% i el 50% a les zones menys afectades i fins al 100% on la pedregada ha estat més intensa, com pot ser cas d'Alguaire. En cereals, a la zona de la Segarra, el Departament també preveu danys significatius que poden arribar al 50% a l'espera de com respongui el cultiu fins a collita.
Des d'Agricultura també assenyalen que les contínues tempestes que han afectat Ponent en els darrers mesos estan provocant el clivellat de les cireres i d'algunes varietats d'albercoquer en recol·lecció.