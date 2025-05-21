Amiant a Lleida: milers de tones sobre els caps i sota els peus
La Generalitat detecta aquest material tòxic en 34.289 cobertes distribuïdes en 220 dels 231 municipis lleidatans, amb més de 160.000 tones estimades a la província
La presència d’amiant continua sent un problema latent a la província de Lleida, més de dos dècades després de la seua prohibició total a Espanya. Segons dades oficials de la Generalitat, aquest material tòxic persisteix a 34.289 cobertes d’edificacions repartides per gairebé la totalitat del territori lleidatà, concretament en 220 dels 231 municipis que formen la província. Les estimacions apunten que hi ha més de 160.000 tones d’aquest component perillós únicament en les edificacions de les comarques lleidatanes.
La prohibició definitiva de l’amiant i productes derivats com el fibrociment es va implementar a Espanya el 2001. Tanmateix, aleshores aquest material ja estava àmpliament estès en tota mena de construccions a causa del seu baix cost i alta resistència. Els municipis de Foradada, Oliola, Ivorra i Abella de la Conca encapçalen el rànquing català de quilograms d’amiant en teulades per habitant. En Lleida capital, la situació és especialment preocupant amb més de 9.000 tones identificades fins la data.
Però el problema no es limita a les teulades. El fibrociment també és present a les canonades de la xarxa d’aigua potable de nombrosos municipis lleidatans. A la capital, l’ajuntament estima que aquest material constitueix aproximadament el 18% de la xarxa municipal. Moltes de les obres planificades actualment pels consistoris per millorar el subministrament inclouen treballs específics per retirar aquestes conduccions perilloses.
Indemnitzacions per casos relacionats amb amiant
El recent cas de l’ajuntament de Vielha e Mijaran, que ha decidit indemnitzar la família d’un treballador municipal mort per exposició a l’amiant, se suma a una tendència creixent a Espanya. Diverses sentències judicials han establert precedents, obligant a compensar les víctimes en casos similars registrats en diferents punts del país.
Una retirada lenta i costosa
Si bé el baix cost del fibrociment va disparar el seu ús durant la segona meitat del segle passat, ara la seua eliminació avança a un ritme molt lent a causa de l’elevat cost que suposa retirar-lo i gestionar aquest residu en condicions de seguretat. El preu estimat per a la retirada oscil·la entre els 25 i 30 euros per metre quadrat. Davant d’aquesta situació, la Generalitat va elaborar el 2023 un pla per erradicar completament l’amiant per a l’any 2032, acompanyat d’una línia de subvencions destinades a fomentar la seua retirada en edificis.