Festes amb bona ‘vibra’
Concerts multitudinaris, castells, correfocs i humor omplen quatre dies intensos de festa major, amb una cinquantena de propostes . Música en directe, espectacles familiars i cultura popular per a totes les edats, des de sardanes fins a la Nit dels Museus
La capital del Pla d’Urgell va acomiadar diumenge la festa major amb un exitós balanç de participació i una programació que ha inclòs més de mig centenar de propostes dirigides a totes les edats. Les festes, que van arrancar dijous amb la tradicional llonganissada popular i una espectacular cercavila de foc dels ARF Diables, va omplir durant quatre dies els espais públics de cultura, música, tradició i diversió.
La nit inaugural va congregar més d’un miler de persones a la plaça de Manuel Bertrand amb l’actuació del grup La Causa Major, marcant el to festiu d’una edició molt participativa. Ja divendres, l’ambient festiu es va estendre amb la Gran Tronada, la ballada de sardanes, el concert de l’Orquestra Maravella i l’animat Festival Holi. La festa va continuar amb propostes com el Dancing Molle i el concert nocturn amb Ginestà, Hey Pachucos i el DJ Héctor Ortega al pavelló firal.
Dissabte, la ciutat va viure un dels dies més intensos amb el Mercat de Festa Major, visites guiades al campanar, el 45 Aplec de la Sardana al parc municipal, la Trobada Gegantera i Grallera i la JoveFest, amb les actuacions de La Noche Quilombera, La Tremenda i DJ Rayko. També va destacar l’espectacle humorístic La Niña Bonita de Peyu i el vibrant concert nocturn encapçalat per Doctor Prats, que va compartir escenari amb Bali 13, Mon DJ i DJ Toni Oliver. La jornada es va tancar amb una nova edició de la Nit dels Museus i un espectacular correfoc que va recórrer el nucli antic.
Diumenge, la celebració es va acomiadar amb més activitats familiars i culturals, com l’exhibició de swing, el concert de jazz de Joan Chamorro Sextet, el vermut popular de la Colla del 75, la Trobada de Motos Clàssiques i els tallers d’art d’Art Pla. La tradicional Diada Castellera va posar el colofó amb la participació dels Margeners de Guissona, els Matossers de Molins de Rei i els Tirallongues de Manresa. El gran castell de focs artificials va marcar el final de la celebració.
Segon TabarraFest al parc municipal, del 6 al 8 de juny
El parc municipal de Mollerussa acollirà del 6 al 8 de juny la segona edició del TabarraFest, un esdeveniment familiar amb música en directe i gastronomia variada. El festival comptarà amb food trucks, diverses activitats per a totes les edats i un tribut a Melendi com a gran concert de dissabte a la nit. L’entrada és gratuïta i busca consolidar-se com una cita anual a la ciutat. La programació inclou des d’un vermut rumber i espectacles infantils fins a concerts de pop i rock, tal com va explicar ahir Xavier Monsonís, un dels promotors.