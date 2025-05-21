La tàpia inspira un nou sabó dedicat al Pla d'Urgell
Elaborat a la cooperativa AvantVa, guardonada amb l’Emprèn 2024. Utilitza elements com la camamilla o argiles locals
La cooperativa AvantVa del Poal ha desenvolupat un producte cosmètic únic: el sabó de tàpia, una fórmula artesanal inspirada en les construccions tradicionals de tàpia, característiques del Pla d’Urgell.
La iniciativa va ser ideada per Esther Girabet, que explica que el sabó va ser el primer que van elaborar al seu obrador, situat precisament en un edifici antic construït amb aquesta tècnica tradicional. “Volíem retre homenatge al territori, a l’edifici que ens acull, i a la manera de construir que ens envolta”, explica.
El sabó incorpora argiles locals i camamilla, i s’elabora amb el mètode tradicional de saponificació en calent, una tècnica que permet conservar millor les propietats dels ingredients naturals. “L’argila absorbeix impureses i toxines, i la camamilla actua com a emol·lient, ideal per a pells sensibles o amb tendència acneica”, detalla Girabet. A més de l’enfocament cosmètic, el sabó busca connectar amb la memòria col·lectiva del territori: “Homenatgem també les àvies, les saboneres de tota la vida.”
El producte es pot adquirir al punt de venda de la cooperativa al Poal –obert els dijous a la tarda, divendres tot el dia i dissabte al matí– o a través de la seua botiga online: avantva.coop/botiga. Amb aquest sabó, AvantVa, recentment guardonada amb el Premi Emprèn 2024 que atorga la Generalitat, no només cuida la pell: també reivindica les arrels, el paisatge i el saber del Pla.