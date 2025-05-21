AIGUA
Vertiginós increment als embassaments de la Ribagorçana, que ja té aigua per a dos campanyes
La Llosa del Cavall es recupera al riu Cardener i les seues reserves assoleixen el 75%
“En temes d’aigua mai es pot donar res per segur, com hem vist aquests anys, però si no hi ha sorpreses la recuperació dels embassaments de la Noguera Ribagorçana permeten donar dos campanyes pràcticament per assegurades”, va assenyalar José Luis Pérez, president del Canal d’Aragó i Catalunya.
Les reserves acumulades als embassaments de la conca de la Ribagorçana, des de la qual es proveeixen el Canal de Pinyana (13.086 hectàrees), l’Algerri-Balaguer (7.800) i la zona baixa de l’Aragó i Catalunya (44.000, el 98% a Lleida) quan Barasona no té prou cabal per cobrir tot el sistema, han experimentat un vertiginós increment aquesta primavera.
La suma del cabal emmagatzemat a Escales, Canelles i Santa Anna se situa a l’entorn de l’emblemàtica xifra dels 900 hm3, que permeten donar per garantits els recursos per al reg durant dos campanyes. Les dades de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) xifraven ahir aquest volum en 890, amb el segon d’aquests pantans (el més gran de Lleida) encara en ascens, el primer estabilitzat i el tercer amb una minva de tot just un hm3 diari.
En només cent dies, entre el 9 de febrer i el 20 de maig, els tres embassaments han vist augmentar les seues reserves en 218 hm3, amb més del 80% d’aquest volum acumulat a Canelles (180 hm3), el gruix de la resta a Escales (35) i Santa Anna estabilitzat amb un lleuger increment de només tres.
Aquest volum de reserves, que situa el conjunt de la conca en nivells propers als màxims d’aquest segle, equival a la capacitat de l’embassament de Sant Antoni a la Pallaresa (226 hm3) o a la meitat del de Rialb.
L’augment de les reserves es deu a diversos motius, entre els quals se’n destaquen tres: l’excepcionalment plujosa primavera d’aquest any, amb registres en aquesta conca com els més de 80 l/m² del Pont de Suert, la menor demanda de recursos del regadiu per aquesta abundància d’humitat i la col·laboració entre les comunitats de regants, que ha permès que Pinyana rebés al març i l’abril el gruix de la seua demanda (fins a 4,5 m3/s) des de l’Éssera, cosa que va permetre augmentar les reserves de la Ribagorçana.
D’altra banda, l’embassament de la Llosa del Cavall ha superat el nivell del 75% d’ompliment amb 60 dels 80 hm3 que hi caben, després de dos anys de sequera.