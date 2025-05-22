ADMINISTRACIÓ
El Govern tindrà fins a 179 treballadors al Pirineu
Amb el desplegament dels serveis territorials. Són uns 60 més, repartits entre la Seu, Tremp, Sort, el Pont i Puigcerdà
El desplegament dels serveis territorials de la Generalitat al Pirineu implicarà la contractació d’una seixantena de persones fins a assolir entre 163 i 179 empleats en els pròxims anys, segons va avançar la delegada, Sílvia Romero.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va assenyalar recentment en resposta a preguntes de Junts que a la Seu d’Urgell, on s’ubiquen les delegacions de Territori, Agricultura, Interior i el Comissionat de la conselleria d’Acció Exterior (Joan Ganyet), s’habilitarà pròximament una oficina d’atenció ciutadana (OAC) als baixos de l’edifici.
A Tremp, es construirà un solar per a la delegació de la Generalitat, una OAC i els serveis territorials d’Educació, Igualtat, Salut i Justícia. Entrarà en funcionament a finals del 2029.
La delegada, que és també alcaldessa de Tremp, va assenyalar que el consistori ha transferit un solar a la Generalitat amb aquesta finalitat. A Sort, el consell comarcal té cedit un espai per a la delegació de Serveis Socials i es duran a terme obres d’adequació.
A més, al Pont de Suert es reformarà un espai cedit per l’ajuntament per a la seu de la delegació de Cultura, ara ubicada a l’Arxiu Comarcal, va assenyalar Romero. I a Puigcerdà es duran a terme obres per als serveis d’Empresa i d’Economia, a més d’una OAC.
Segons la delegada, el desplegament està completat en un 80 per cent aproximadament, hi ha set direccions territorials pròpies, dos coordinacions territorials (Drets Socials i Empresa) i dos direccions territorials compartides amb Lleida i Girona (Drets Socials i Esports). A més a més, hi ha una OAC a Puigcerdà i es preveuen les de Tremp i la Seu d’Urgell (en aquest cas, per a aquest any).