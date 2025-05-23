Entrega de la 22a edició dels Premis dels Treballs de Recerca
Guissona va acollir ahir l’entrega de la 22a edició dels Premis dels Treballs de Recerca dels alumnes de batxillerat de la Segarra. El primer premi en la modalitat de ciències socials va ser per a Mar M.T., alumna de l’INS Antoni Tarroja i autora del treball Cervera per a les persones celíaques: realitat o il·lusió?. El primer lloc en la modalitat de ciències va ser per Pau C.J., José Luis C.C i Xavier M.M. de l’INS Guissona pel seu treball Trens de levitació magnètica.