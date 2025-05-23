BIODIVERSITAT
Un linx apareix entre la Noguera i el Pallars al recórrer 900 km des de Sierra Morena
Una càmera de fototrampeig dels Agents Rurals va detectar al març l’animal, anomenat ‘Secret’. És el primer exemplar ibèric localitzat a Lleida després d’extingir-se el boreal al Pirineu fa un segle
Un exemplar de linx ibèric de tres anys ha estat detectat al Prepirineu de Lleida, entre la Noguera i el Pallars Jussà, on va arribar al març després d’haver recorregut prop de 900 quilòmetres des de Villanueva del Río i Minas, un poble del nord de Sevilla ubicat als peus de Sierrra Morena.
La presència de Secret al Prepirineu va ser detectada per una de les càmeres de fototrampeig per al control de les espècies silvestres que el Cos d’Agents Rurals té instal·lada en una àrea a cavall de la Noguera i el Pallars Jussà, a prop de la confluència de la Pallaresa i el Segre, que és també l’última en la qual s’ha documentat la presència del llop.
La imatge va ser captada en “una zona del Prepirineu” i “enmig del medi natural” al març, van informar els Agents Rurals, encara que no va ser descarregada fins fa uns dies.
La confrontació del seu pelatge amb el catàleg d’exemplars censats en les diferents comunitats amb presència de l’espècie va permetre que els tècnics de la Junta d’Andalusia confirmessin la setmana passada la seua identitat. Criat en captivitat, va ser alliberat a Villanueva la primavera del 2023.
Secret és el primer linx ibèric detectat a Catalunya set anys després que Liti, procedent de Portugal, fos localitzat a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat.
És, també, el primer exemplar de linx ibèric (Lynx pardinus) la presència del qual es documenta a Lleida, on, al Pirineu, es va extingir fa un segle el linx boreal (Lynx Linx).
L’exemplar de linx ibèric ha aparegut a la demarcació de Ponent sis anys després que al centre de recuperació de fauna salvatge MónNatura Pirineus, a les Valls d’Àneu, naixés en captivitat la primera cria de linx boreal després d’extingir-se en llibertat fa un segle.
L’única demarcació catalana amb els tres grans depredadors
La confirmació de la presència d’un linx ibèric al Prepirineu situa la demarcació de Lleida com l’única de Catalunya, i la segona de l’Estat espanyol juntament amb Palència, en la qual s’ha confirmat, encara que sigui de manera temporal, la presència dels tres grans depredadors carnívors de la Península, el linx, l’os bru i el llop, malgrat que en aquest últim cas no és ibèric sinó alpí. “No és un animal reintroduït, sinó que ha arribat de forma natural des del nord d’Andalusia”, va remarcar ahir el Cos d’Agents Rurals en un comunicat.
“S’està movent, estan en dispersió constant”
“S’està movent. Els linxs estan en dispersió de manera constant”, van explicar fonts de Life Linx Connect, el programa amb seu a Sevilla que gestiona la recuperació d’aquesta espècie. El Govern central va anunciar ahir que ha assolit un cens de 2.401 exemplars.Secret porta un collar emissor, malgrat que hi ha dubtes sobre la seua operativitat després que per identificar-lo hagi estat necessària la confrontació del seu pelatge amb les fotografies de la resta de linxs ibèrics censats a les comunitats autònomes del sud de l’Estat. “El linx ibèric és una espècie autòctona de Catalunya” que “es va extingir la primera meitat del segle XX”, encara que “alguns exemplars aïllats podrien haver viscut fins als anys 70”, va informar la Generalitat. “La seua dieta es basa en més d’un 95% en conills i llebres”, va afegir.