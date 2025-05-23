POLÍTICA
Reunió a quatre bandes per provar de formar govern a Almacelles
Els grups municipals de Junts, ERC, PSC i Comuns d’Almacelles van participar ahir en una reunió a quatre bandes per provar de formar una nova majoria de govern, després que Joan Bosch formalitzés la renúncia a l’alcaldia dimecres passat i que la seua formació, Pacte Local (PL), passés a l’oposició. L’encontre va acabar sense acords, si bé els participants es van citar a noves reunions.
La trobada, convocada per ERC, tenia per objectiu inicial temptejar la proposta dels republicans de formar un govern d’unitat que inclogui les diferents formacions polítiques fins que se celebrin les eleccions municipals del 2027.
El grup de PL va ser l’únic que no va acudir a la reunió, perquè ha descartat formar part d’una nova aliança.
Les negociacions per formar govern tenen com a data límit el 4 de juny. Es compliran deu dies hàbils des de la renúncia de l’alcalde i la normativa exigeix celebrar en aquest termini un ple per investir-ne un de nou.