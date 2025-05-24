Adapten l’escola de Menàrguens al canvi climàtic
Per guanyar confort tèrmic i que generi l’energia que consumeix amb plaques solars. Inversió que supera els 415.000 euros
L’ajuntament de Menàrguens invertirà 415.000 euros per adaptar al canvi climàtic el col·legi públic Joan Ros i Porta. Aplicarà mesures que hauran de minimitzar la despesa en manteniment d’aquest equipament i augmentar el confort tèrmic dels alumnes i professors. Els treballs se centraran a reduir el consum energètic i a renovar portes i finestres de la primera planta, on s’ubiquen les aules, perquè les pèrdues d’energia siguin com més baixes millor i l’edifici estigui preparat per a episodis de temperatures extremes.
L’alcalde, Llorenç Ros, va explicar que aquestes mesures suposaran una millora important a l’edifici, construït durant la Segona República. Està inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i està protegit com a bé d’interès local (BCIL). “Amb la subvenció per implementar accions que mitiguin el canvi climàtic instal·larem un sistema de climatització amb aerotèrmia per a calor i fred i plaques solars d’autoconsum”, va assegurar.
Els treballs per renovar portes i finestres de la primera planta de l’edifici es finançaran a través d’una ajuda del pla d’obres.
El consistori confia poder adjudicar les obres ben aviat i iniciar els treballs quan finalitzi el curs escolar, per tenir les instal·lacions adaptades al setembre. Al seu torn, el primer edil va afegir que està previst que l’excedent d’energia que produeixin les plaques solars es destinarà a alimentar un carregador elèctric que s’instal·larà a la plaça del col·legi.
Així mateix, aquesta instal·lació també està finançada pel programa Move III, que ofereix subvencions per a l’adquisició de vehicles elèctrics i híbrids endollables, així com per a la instal·lació de punts de recàrrega.