Deu places de centre de dia a la residència d'Artesa de Segre
El consistori crea el servei i aprova el reglament. S’habilitaran al centre geriàtric municipal abans de l’estiu
L’ajuntament d’Artesa de Segre ha donat llum verda a la creació de deu places de centre de dia a la residència municipal, gestionada pel Centre Geriàtric del Pirineu. L’alcalde, Francesc Puigpinós, va explicar que la iniciativa arriba arran de la demanda de famílies de la localitat que buscaven una opció per a les persones grans que requereixen atenció durant el dia però no necessàriament una residència amb atenció integral i permanent. Va afegir que la Generalitat ha atorgat al consistori la possibilitat de crear aquest servei amb deu places, de les quals vuit seran públiques i dos, privades.
Quant a l’equipament, va explicar que s’ha habilitat un espai a la residència municipal que farà de centre de dia i s’ha construït un lavabo amb dutxa. Així mateix, va assegurar que els usuaris optaran als mateixos serveis que hi ha al geriàtric, des del servei de perruqueria fins a un podòleg. “Rebran atenció durant el dia, incloent-hi activitats terapèutiques i recreatives”, va dir.
Segons Puigpinós, en el cas d’Artesa de Segre, hi ha persones grans que encara mantenen una certa autonomia però que requereixen ajuda per fer activitats de la vida diària o necessiten un entorn estimulant, i altres que necessiten ser ateses durant unes hores al dia per evitar que la cura recaigui exclusivament en els familiars.
El servei contemplarà una estada més llarga, des de les vuit del matí fins a les cinc de la tarda, o només a partir del migdia, i ambdós inclouran els respectius menjars en funció de l’hora d’entrada i sortida.
El consistori va aprovar en l’últim ple el reglament del servei i estudi econòmic, que podria entrar en funcionament abans de l’estiu, una vegada finalitzat el període d’exposició pública.
La residència municipal d’Artesa de Segre està gestionada des de fa més d’una dècada per l’empresa Centre Geriàtric del Pirineu. Està composta per 34 places de règim de residència assistida i el centre col·labora amb el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat. D’aquestes 34 places, deu són concertades. El consistori havia previst la construcció d’un casal per a la gent gran al costat de la residència municipal, encara que el projecte va quedar paralitzat fa més d’una dècada i no va prosperar.