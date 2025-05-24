Una quarantena d'entitats de Lleida i Tarragona reivindiquen la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades
Insisteixen que "és la fórmula necessària" per dinamitzar el territori de manera compatible amb la seva preservació
Una quarantena d'entitats de les demarcacions de Lleida i Tarragona agrupades sota la Plataforma Cívica pel Parc Natural de les Muntanyes de Prades han reivindicat aquest dissabte en un acte al Vilosell (Garrigues) la creació d'aquest parc natural, davant l'auge d'alguns detractors del projecte.
Des de la plataforma insisteixen que la creació del parc esdevé una oportunitat "única" per la conservació del patrimoni natural i cultural, així com pel desenvolupament socioeconòmic del territori. El procés de creació del parc es troba en la darrera fase i es preveuen protegir 43.700 hectàrees de 24 municipis de les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i les Garrigues.