Una mare de Lleida denuncia que la DGAIA no li deixa veure el seu fill
Des de fa vuit mesos, el menor és en un centre de Sant Cugat
Una lleidatana ha denunciat davant dels Mossos d’Esquadra que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) no li permet veure el seu fill, ara de 17 anys, i que es troba actualment en un centre de Sant Cugat. Segons explica en la denúncia, fa vuit mesos que no pot veure el seu fill i assegura que aquest pateix “càstigs” al centre. Així mateix, afegeix que els responsables de la DGAIA li asseguren que és el seu fill qui no vol veure-la, una cosa que remarca que no és certa.
Segons explica, tot va començar quan el menor va ingressar en un centre de Lleida el juny del 2023 després que denunciés una presumpta agressió sexual per part de dos companys d’institut a Cervera. Afirma que des de la DGAIA al·leguen “sobreprotecció” cap al seu fill. “Em deia que no estava bé i llavors ens en vam anar a Andorra, però vam haver de tornar i llavors al meu fill el van ingressar en un centre de Sant Cugat, des d’aleshores que no el veig”, explica. Una situació, afegeix, que també afecta altres familiars, que tampoc no poden veure el menor. “El tenen segrestat i també es troba en males condicions en el centre. Jo no tinc capacitat per inventar-me tot això”, destaca.
Aquesta mare ha creat una plataforma d’afectats que han d’afrontar situacions similars amb la DGAIA. “Fa un any que vaig decidir fer-la perquè hi ha infinitat de casos”, remarca. “He rebut amenaces i coaccions, però no existeix cap ordre d’allunyament respecte al meu fill”, assegura.
Val a recordar que demà està previst que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, presenti el pla per transformar el sistema de protecció de menors.